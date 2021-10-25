İkinci el otomotiv sektörüne yaklaşık 1.5 yıl önce giriş yapan 2plan, bu yıl 4 bin adet ikinci el otomobil satmayı hedefliyor. 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, pandemi şartları ve sıfır otomobil sektöründe çip krizinden kaynaklanan bulunurluk sorununun ikinci el piyasasını da doğrudan etkilediğini belirterek, yılın 7.5 milyon adetlerde kapanacağı ve geçen yıla oranla yüzde 8’lik bir düşüş beklediklerini söyledi.

Ülgür, yılın ilk 9 ayında ikinci el otomotiv sektöründe 5 milyon adetlik bir satış hacmine ulaşıldığını ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21’lik bir düşüş olduğunu bildirdi.

Ülgür, bir buçuk yıl önce yola çıktıklarında sektöre yeni bir dinamizm ve farklılık getirmeyi amaçladıklarını kaydederek, "2020 yılında 13 bayi hedefimizi gerçekleştirdik. 1000 adetlik satış hedefimize ulaştık. 2021 yılına baktığımızda ise 15 bayimiz, deneme sürecinde olan 8 noktamız ile bu yıl için sektörün küçülmesine rağmen belirlediğimiz 4 bin adetlik hedefimize ulaşmış olacağız. Bu doğrultuda 2021 yılını 4 bin 150 adet ile kapatmayı planlıyoruz. 2022 yılında 15 yeni bayi ile 30 bayiye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Ülgür, önümüzdeki 5 yılda 100 bayiye ulaşmayı ve 50 bin adetlik satış hedefleri olduğunu da kaydetti.

'İKİNCİ EL ALTIN DEĞERİNDE'

Ülgür, arz sorunu, yüksek kur ve faizler nedeniyle tüketicilerin ikinci ele yöneldiğini de sözlerine ekleyerek, yılın geri kalanı ve yeni yılda ikinci el sektörünün toparlanacağını söyledi.

Ülgür, "Şu anda ikinci el aracın altın değerinde olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu süreçte ikinci eldeki fiyat konusu çok fazla gündeme geliyor. Yeni araçlardaki fiyat artışları kaçınılmaz olarak ikinci ele de yansıyor. Yılbaşından bu yana ise fiyatlarda ortalama yüzde 20 oranında artışlar meydana geldiğini söyleyebiliriz. Son 15 günde yaşanan artışın ise yüzde 5-10 seviyelerinde gerçekleştiğini de eklemeliyim. Bu açıdan baktığımızda sıfır araçlardaki tedarik sorunu ve sıfır araca ulaşmanın daha da zorlaşmasının beklenmesi nedeniyle önümüzdeki aylar ikinci el açısından hareketli geçecek" dedi.

'2022 BU YILDAN DAHA KÖTÜ OLMAZ'

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, 2022’de adetlerden çok fiyatların yükseleceğini kaydederek, "Arz azaldığı zaman doğal olarak fiyatlara da yansıyor. Dolar ve daha çok euro kuru bu artışı tetikleyen faktörlerden birisi ve bu sebeple 2022’de fiyatların yükseleceğini ifade edebiliriz. Adetler konusunda ise ikinci el otomotiv sektörünün 2022 yılında bu yıldan daha kötü olmamasını bekliyoruz. Adetler yükselecektir ama bunun ne kadar yükseleceği sıfır aracın gelmesine de bağlı. Son 5 yıllık ortalamaya baktığımızda sıfır pazarın 10 katı kadar ikinci el pazar hacmi oluşuyor. Bu rakamlara göre önümüzdeki sene yine sıfır araç pazarı 750 bin adet civarında olursa ikinci el de 7.5 milyon adet olarak gerçekleşir” diye konuştu.