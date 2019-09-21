21 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Otomotiv sektörüne yönelik veri ve analizler hazırlayan Cardata, Türkiye'nin ikinci el araç haritasını çıkardı. İkinci el araç pazarında en çok satılan modelleri sıralayan Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "İkinci el pazarında en çok tercih edilen modelleri Volkswagen Passat, Renault Symbol, Fiat Linea, Ford Focus, Fiat Egea, Renault Megane, Volkswagen Jetta ve Ford Fiesta şeklinde sıralayabiliriz" dedi.
Yalçın satılan araçların fiyatları ile ilgili olarak da, "Tüketiciler mevcut pazar dinamikleri ve ekonomik koşullar çerçevesinde, sıralamış olduğum araçlar arasından 40 bin TL ile 70bin TL bandında olan modelleri tercih ediyorlar" şeklinde konuştu.
'PAZARDA KAYNAK SORUNU VAR'
Tüketicilerin şu anda sahip olduğu otomobili elinde tutma eğilimi gösterdiğini belirten Hüsamettin Yalçın, bu eğilimin ikinci ele olan talebi zayıflattığını vurguladı. Yalçın, "Bunun yanı sıra operasyonel kiralama şirketlerinin filosuna yeni araç alımını ertelemesi yani mevcut araçlarını satışa çıkarmaması da ikinci el pazarı için önemli bir sorun teşkil ediyor. Mevcut pazar koşullarının değişmemesi sebebiyle yıl sonuna kadar ikinci el piyasasının kaynak sıkıntısı yaşayacağını belirtebiliriz. Bu durum da ikinci el fiyatlarının yükselmesi için ciddi bir sebep oluşturmaktadır" ifadesini kullandı.
Hüsamettin Yalçın ikinci el araç satın almak isteyen kullanıcıların her şeyden önce doğru fiyatı öğrenmesi gerektiğinin de altını çizerek, "İkinci el araç satın alırken kurumsal bir firmadan araç satın alınması, ekspertiz güvencesi, aracın piyasasının Türkiye’de geçerli bir marka olması ve servis bakım maliyetlerine dikkat edilmesi gerekir" diye konuştu.
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