İkinci elde bayram hareketliliği!

İkinci el araç sektöründe Kurban Bayramı hareketliliği arttı. Sıfır araç üretim ve tedarikinde yaşanan aksamalar ikinci ele talebi arttırırken, bu yılın ilk 5 ayında geçtiğimiz yıla göre satışlarda yüzde 38 oranında artış yaşandı.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla ikinci el piyasasında hareketlilik yaşandığını, ikinci el araç fiyatlarında da yukarı yönlü artış yaşandığını belirtti.

İkinci el araç sektörünü değerlendiren Erkoç, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılının ilk 5 ayında 1 milyon 772 bin 105 adet olarak gerçekleşen ikinci el otomobil pazarının, bu yılın ilk 5 ayında 2 milyon 456 bin 879 adet olduğunu ifade ederek, sıfır araç üretim ve tedarikinde yaşanan sıkıntıların talebi ikinci ele kaydırdığını, tüketicilerin bayramın da yaklaşmasıyla ikinci ele yöneldiğini söyledi.

'FİYATLARIN GÜN İÇİNDE ARTMASI PİYASAYI OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Artan talep ve yükselen maliyetlerle birlikte otomobil fiyatlarının da yükseldiğine dikkat çeken Erkoç, "2022’nin ilk 5 ayında, geçen yılın ilk 5 ayına göre ikinci el otomobil pazarında yüzde 38 oranında yukarı yönlü bir değişim var. Son 6 aydır piyasa oldukça hareketli, satışlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Araç üretiminde ve tedarikinde yaşanan aksamaların devam etmesi ikinci ele olan talebi arttırırken yaz mevsiminin gelmesi ve Kurban Bayramı’nın yaklaşması piyasayı daha da hızlandırdı. Ancak fiyatların neredeyse gün içerisinde yukarı yönlü değişmesi piyasayı olumsuz yönde etkiliyor. Sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntılar çözülmeden ikinci el fiyatlarının düşeceğini düşünmüyoruz" dedi.

'YATIRIM ARACI OLMAYA DEVAM EDECEK'

Mevcut durumun en az 1 yıl daha devam edeceğini kaydeden Erkoç, "İkinci ele talep artmaya devam edecek, buna bağlı olarak fiyatların da artacağını düşünüyoruz. İkinci el şu an daha çok yatırım aracı olarak görülüyor, bunun önümüzdeki süreçte de devam edeceğini düşünüyoruz. Şu an piyasada araç bulmakta zorlanıyoruz. O yüzden vatandaşlarımıza otomobil ihtiyaçları varsa bir an önce karşılamalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

En düşük sıfır aracın şu an 400 bin TL olduğunu belirten Erkoç, "400 bin liranız olsa bile bayiye gittiğinizde aracı bulamıyorsunuz. Sipariş verip sıraya giriyorsunuz ve araç hangi gün gelirse o günkü satış fiyatı ile alabiliyorsunuz. Bu noktada meslekle alakası olmayan kişiler de piyasayı yükseltiyor. Gidip bayilerden araçları alıyorlar, 400 bin TL olan aracı 450-500 bin TL’ye satışa çıkarıyorlar. Fiyat dengesizliğine sebep olan faktörlerden birisi de bu" ifadelerini kullandı.