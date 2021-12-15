2019 yılında İstanbul merkezli olarak kurulan ikinci el online araç alım-satım platformu VavaCars, yeni yılda yatırımlarını artırmayı hedefliyor.
Yapılan açıklamaya göre, VavaCars, 2022 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir’deki IRC (Inspection And Reconditioning Center) yatırımlarıyla muayene ve araç yenileme merkezlerini devreye alacak.
İkinci el araç pazarında anahtar teslim ve en güvenilir işlem platformunu oluşturma hedefiyle yola çıktıklarını belirten VavaCars CEO’su ve Kurucu Ortağı Lawrence Merritt, Türkiye’nin potansiyelini yüksek olduğunu belirtti.
Merritt, "Türkiye, 50 milyar dolar büyüklüğündeki ikinci el araç pazarıyla Avrupa'da İngiltere, Fransa ve Almanya’nın ardından dördüncü konumda yer alıyor. Türkiye’nin potansiyelini yüksek olarak değerlendiriyor ve gelecek vaat eden bir pazar olarak görüyoruz. Bu nedenlerle 2022’de Türkiye’ye yapacağımız yatırımı artırma kararı aldık. Türkiye’den doğan bir marka olarak büyümemize hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.
ÇALIŞAN SAYISI 1000'E ÇIKACAK
Ankara, İstanbul ve İzmir’de açılacak yeni merkezler kanalıyla yurt geneline yayılmayı hedeflediklerini söyleyen Merritt, "Yeni açılacak merkezlerle ikinci el araç alım-satımında anahtar teslim şeklinde tüm hizmetleri tek elde birleştiriyoruz. Türkiye’de 100 bin metrekarelik bir alanda yapacağımız yatırımla, en büyük muayene ve araç yenileme merkezi olacağız. IRC yatırımlarımızla birlikte 2022’deki toplam yatırım rakamımız 200 milyon doları bulacak" diye konuştu.
Merritt, yeni yatırımlarıyla genç istihdamına da önemli bir katkı yapacaklarını vurgulayarak, "Şu anda 280 olan çalışan sayımızı gelecek yıl bin kişiye çıkarmayı planlıyoruz” bilgisini verdi.
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