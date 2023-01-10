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İkinci el konut kredisi faiz oranları açıklandı mı? İkinci el konut kredisi şartları neler, başvurular başladı mı?

İkinci el konut kredisi faiz oranları açıklandı mı, şartlar neler?

İkinci el konut kampanyası faiz oranları ve şartları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarının ardından gündeme geldi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar İkinci el konut kredisi detaylarını merak ediyor. İşte, ikinci el konut kredisi faiz oranları kampanyasında son durum...

Giriş: 10.01.2023 - 13:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İkinci el konut kredisi faiz oranları araştırmaları son günlerde arttı. Orta Gelirliye Konut Kredisi kampanyasının detaylarını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İkinci el konutları vatandaşlarımızın alabilmesi için de çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı. İşte, 2. EL konut kredisi faiz oranları, şartları ve ödeme planı hakkında merak edilenler....

  • İKİNCİ EL KONUT KREDİSİ NE ZAMAN OLACAK?

    Orta gelirlilere yönelik konut kampanyasının detaylarını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ikinci el konutların da kampanyaya dahil edilmesine ilişkin olarak "İkinci elle ilgili de destek olmak için çalışmalar yapacağız. Ama henüz şu aşamada somutlaşmış bir çalışma yok" ifadelerini kullandı.

  • ZAMAN İÇİNDE İKİNCİ ELDE DE DESTEK OLMAK İÇN ÇALIŞIYORUZ!

    Bakan Kurum, "Kısa vadede bir şey beklemeyin, ama zaman içerisinde ikinci elde de destek olmak için çalışıyorız. Sonuçta biz elimizdeki tüm araçları kullanarak çözümler üretiyoruz. Kira ile ilgili bir sınırlama getirdik." ifadelerini kullandı.

  • "BUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ev fiyatlarındaki artışa ilişkin olarak, "Buna müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Ayrıca tüm sürecin şeffaf, denetlenebilir işlemesi için komisyon kuracağımızı söyledik. O komisyonu kuruyoruz" dedi.

  • "ALT GELİRLERE DESTEK OLACAĞIZ"

    Bakan Kurum, "Alt gelirlilere destek olacağız dedik, alt gelirle ilgili büyük bir kampanya yaptık. Orta gelire destek olacağız dedik, orta gelirle ilgili ilk evini alacak, yeni evini alacak kişilere yeni finansman modeline uygun bir kampanya yaptık. İşte 2 milyona kadar 0,69, 2-4 arası 0,79. 4-5 arası 0,99 olacak şekilde. Önceliğimiz burada ilk evini alacak kişiler, yeni evini alacak kişiler. Ama bu ikinci elde ilk evdeki gibi olmaması gerekiyor zaten. Niye? Sonuçta ilk ev, yeni ev. Yani biz burada konut yapılmasını sağlıyoruz, diğer taraftan da ilk evini alacak orta gelire destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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