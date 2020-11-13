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LeasePlan Türkiye’nin Genel Müdürü Türkay Oktay, ikinci el araç kiralamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2019 yılında ikinci el kiralamanın önemli oranda tercih edildiğini kaydeden Oktay, "2020 yılında ise ikinci el kiralama daha da büyüdü. Pandemiyle beraber fabrikalar kapanıp, araç ithalatı yavaşlayınca piyasadaki yeni araç bulunurluğu çok azaldı. Bu kapsamda, sıfır araç kiralama kullanan müşterilerimiz bile ikinci el kiralamaya daha sıcak bakmaya başladılar. Müşterilerimiz kullanmış olduğu araçları ikinci kez kullanmaya devam etti" dedi.

'SATILIK ARAÇLARI BİLE KİRALIYORUZ'

Bu dönemde araç bulunabilirliği kadar sıfır araç fiyatlarının döviz kurları ve yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte yükselmesinin de ikinci el kiralamada etkili olduğunu belirten Türkay Oktay, Sıfır aracın bulunabilir olmasının bir problem olduğunu, fakat yeni araçların artık çok pahalı olmasının da bu duruma eklendiğini belirtti.

Oktay, "Yenilenen ÖTV matrahları ile tüm araçlar pahalandı. Dolayısıyla, sıfır aracı bulmak da sorun, sıfır aracın yeni kiralama bedelleri de bir hayli yüksek. Geldiğimiz noktada yoğun bir şekilde ikinci el araç kiralıyoruz. O kadar yoğun kiralıyoruz ki bizim ikinci el satış markamız CarNext.com’da satışta olan araçları bile yeniden kiralamaya çekebiliyoruz. 2021’de ise bu durum biraz dengelenebilir. Ekonomide bir toparlanma bekliyoruz ama maliyet baskıları devam edeceği için ekonomik nitelikteki ikinci el araç kiralamanın önümüzdeki yıl da ciddi bir seçenek olmaya devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.