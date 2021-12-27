'İkinci el durma noktasına geldi'

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Otomotiv pazarında yılın son ayında kur kaynaklı dikkat çeken fiyat değişimleri yaşanıyor. Aralık ayının başında yaşanan yukarı yönlü kur değişimleri ile bir hafta içerisinde 2'den fazla fiyat artırımına giden markalar, gelen müdahaleler sonrasında dövizde yaşanan aşağı yönlü hareket ile b birlikte ise çeşitli oranlardaki indirimleri fiyatlarına yansıtmaya başladı.

İkinci el araç piyasasında ise bu durumun henüz kendisini göstermediğini açıklayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci elde sıfırın çok üzerinde kalan fiyatların düşmesi için zamana ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Tüketicilerin şu anda bir bekleme sürecinde olduğunu kaydeden Yalçın, "Son kullanıcıların online ilan platformlarındaki yüksek fiyatlı satış trendi, bu kur düzenlemesi ile birlikte bozuldu. Bundan dolayı Türkiye’de neredeyse ikinci el otomobil satılamaz hale geldi. Şu an için gerileyen sıfır araç fiyatları ile birlikte ikinci elde, özellikle bireysel satıcıların yüksek fiyatlandırma yapması nedeniyle ikinci el piyasası arasında uçurum oluştu. Bazı modellerde ikinci el araç fiyatları sıfır araçların yüzde 200’e varan oranlarda üzerinde kaldı" şeklinde konuştu.

'İKİNCİ ELDE FİYATLARIN DÜŞMESİ 25 GÜNÜ BULUR'

Gelinen noktada ikinci el araç almak isteyen tüketicilerin bu fiyat uçurumundan dolayı alım yapmadığını vurgulayan Yalçın, "Fiyatlar ikinci el otomobillerde de sıfır modellere endeksli olarak gerileyecek. Ancak bunun olması, sıfır model araç pazarında olduğu gibi geceden sabaha yaşanmayacak. Kurun sabit kalması, ÖTV’de herhangi yeni bir artış yapılmaması ve sıfır araç fiyatlarında yüzde 20’leri aşan bu indirimlerin devam etmesi durumunda ikinci el piyasası da aynı eğilimi kademeli olarak gösterebilecektir. Bunun yaşanması için ise 20-25 gün gibi bir süre gerekiyor. 2022 Ocak ayının ortalarında ikinci el pazarı bugünkü kurlara göre normal olan seviyelere gelecektir" görüşünü paylaştı.

Sıfır otomobil fiyatlarında indirime gidilmesinin ardından, yıl başından sonra ikinci el fiyatlarının da normalleşeceğini kaydeden Yalçın, "2022 yılında araç bulunurluğu problemi önceki yıla göre hafifleyecek gibi gözüküyor. Atılan adımlar ile birlikte de geriye gelen kurlar hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarının normalleşmesini sağlıyor. Döviz kuru 10-11 TL arasında sabit kalırsa veya geri gelirse, sıfır kilometre araç bulunurluğu da iyi olursa, araç satış adetleri fazlalaşır" dedi.

Cardata'nın verilerine göre, döviz kurlarına bağlı olarak fiyatlarında indirim gerçekleşen bazı otomobiller şu şekilde;

Marka Model Tip Donanım Tipi 18 Aralık Fiyat 24 Aralık Fiyat Fark (TL) Fark (%) FORD Kuga 2.5 PHEV Hybrid ST Line 2.303.200 ₺ 1.763.200 ₺ 540.000 23 BMW 1 Serisi 118i M Sport 945.700 ₺ 729.800 ₺ 215.900 23 FORD Focus 1.5 TDCI EcoBlue ST Line 764.400 ₺ 585.100 ₺ 179.300 23 FORD Focus 1.5 TDCI EcoBlue Titanium 690.200 ₺ 528.400 ₺ 161.800 23 FORD EcoSport 1.0 EcoBoost ST Line 606.100 ₺ 464.000 ₺ 142.100 23 FIAT Egea 1.4 Fire Street 329.900 ₺ 266.900 ₺ 63.000 19 PEUGEOT 3008 1.5 BlueHDI GT 992.000 ₺ 840.500 ₺ 151.500 15 MINI Countryman 2.0 ALL4 John Cooper Works 1.830.179 ₺ 1.648.459 ₺ 181.720 10 FORD Tourneo Courier Journey 1.5 TDCI Titanium Plus 545.200 ₺ 490.800 ₺ 54.400 10 VW Passat 2.0 TDI BMT Elegance 1.343.000 ₺ 1.250.000 ₺ 93.000 7 AUDI Q2 35 TFSI Advanced 826.339 ₺ 765.168 ₺ 61.171 7 VW Golf 1.5 eTSI R Line 671.900 ₺ 625.000 ₺ 46.900 7 FIAT Egea 1.4 Fire Urban 347.900 ₺ 327.900 ₺ 20.000 6 OPEL Insignia 1.5 CDTI EcoTEC Exclusive 879.900 ₺ 835.900 ₺ 44.000 5 RENAULT Clio 1.0 SCe Joy 255.900 ₺ 247.000 ₺ 8.900 3