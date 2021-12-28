'İkinci el de satışlar yavaşladı'

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2021 Ocak-Kasım döneminde ikinci el araç piyasası 6 milyon 869 bin 949 adede ulaştı. 2021 Kasım ayında yapılan satışlara bakıldığında 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 74 arttı.

İkinci el otomobil pazarı hakkında değerlendirmelerde bulunan Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, Aralık ayında ikinci el araç piyasasını, sıfır araçlardaki fiyat politikalarının belirleyeceğini söyledi.

Mutlu, "Ayın son bir haftasında sıfır araç fiyatlarının belirlenme süreci ve kurdaki değişimler sebebiyle tüketici ve satıcılar piyasayı gözlemlemeyi tercih edeceklerdir" dedi.

Pazarın 7.5 milyon adet ile kapanacağını kaydeden Mutlu, "Değişen kurun etkisi, tedarik sorunu ve ayın son günlerinde yaşanmasını beklediğimiz durgunlukla 2021 yılı ikinci el pazarının 7 buçuk milyon civarında kapanacağını öngörebiliriz. Yılın son ayında zirve yapması beklenen satışlar geçtiğimiz günlerde yaşanan yüksek kur hareketliliği nedeni ile yavaşladı. Hem satıcılar hem de alıcılar beklemeye geçtiler. Kur hareketlerinin yavaşlaması, sıfır araçların temin durumu ve 2022 model araçların baz fiyatlarındaki artışlar ilerleyen günlerde ikinci el pazarını şekillendirecek" dedi.

Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, çip kriz nedeniyle 2022 yılında da sıfır otomobil tedarikinde sorun yaşanabileceğini de belirterek, "Çip krizinin yanı sıra magnezyum krizi, parça üretimi ve lojistik sorunları devam ediyor. Sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntı 2022 yılında da devam edecek gibi görünüyor. Bu açıdan baktığınızda 2022 yılında otomotiv sektörünü ikinci el pazarı domine edecek" dedi.