İkinci el araçta 'premium' ihale

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Geçtiğimiz Ocak ayında ilki düzenlenen ikinci el premium otomobil ihalesi, 2plan ve Borusan grup şirketlerinden Borusan Araç İhale işbirliği ile bir kez daha düzenlendi.

Yapılan açıklamaya göre, marka ve modelden bağımsız olarak yalnızca premium araçların satışa çıktığı ihaleye son kullanıcılar başta olmak üzere kurumsal firmalar da katılırken Ocak ayında gerçekleşen ihalenin iki misli satış gerçekleşti.

74 adet premium ikinci el otomobiller için kıyasıya bir rekabet yaşanırken toplam değeri yaklaşık 48 milyon lirayı bulan 39 araç satıldı. Ocak ayında gerçekleşen ihalede 25 adet araç ile 23 milyon liralık satış gerçekleşmişti.

Teklif verme usulüyle yapılan ihalede yaşanan rekabetin sonucunda 2016-2021 model yılı arasında değişen otomobiller için en yüksek teklifi 2018 model Mercedes-Benz S Serisi bir otomobil aldı.

'ÖNCEKİNİN 2 KATI ŞATIŞ GERÇEKLEŞTİ'

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, yaptığı konuşmada rekor bir satış gerçekleştirdiklerini belirterek, "İhaleye çıkardığımız her iki araçtan bir tanesi satıldı. Önceki ihaleye göre toplam değer olarak 2 katı bir satış gerçekleşti. Özellikle son kullanıcının yoğun talep göstermesi bizi daha mutlu etti. Borusan Araç İhale ile güçlerimizi birleştirerek yenilikçi, yaratıcı yaklaşmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Borusan Araç İhale Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu ise, "Çok büyük bir ikinci el pazarımız var. Düzenlediğimiz ihaleler doğru tedariki, doğru zamanda, doğru fiyatlarla doğru kitleyle buluşturuyor. Son kullanıcılar için yeni bir deneyim. Bu kez daha çok potansiyel alıcıya eriştik. Çok güzel geri bildirimler aldık. Pazarda böyle bir ihtiyacın olduğunu görüyoruz" diye konuştu.



