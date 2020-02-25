VakıfBank, ikinci el araç alım-satımında tescil ve ödeme sürecinde yaşanabilecek endişeleri ortadan kaldıran ve TNB tarafından uygulamaya konulan projeye dâhil olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, ‘Güvenli Araç Satış Sistemi’ ile satıcı, noter tarafından alıcıya araç tescil edildiğinde bedelin hesabına geçeceğini, alıcı da araç tescili gerçekleşmeden bedelin satıcıya aktarılmayacağını öğrenmiş olacak.

Konuyla ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Türkiye Noterler Birliği ile Aralık 2019’da dijital alanda gerçekleştirdiğimiz uyumun ardından, ikinci el araç alım satımında yaşanan bazı endişeleri ortadan kaldıran yeni bir işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye çapındaki tüm noterlerde kullanılan GASS sayesinde, alıcının da satıcının da içi rahat olacak. Bankamızın ve TNB’nin sistemleri tescil ve ödeme sürecini uyumlu bir şekilde gerçekleştirecek. Nakit taşıma ve sayma gibi sorunları da ortadan kaldıracak" dedi.

İkinci el araç alım satımında günlük 30 bin civarında işlem gerçekleştiğine dikkat çeken Üstünsalih, GASS kullanımının hızla yaygınlaşacağını belirtti. Üstünsalih, “Sistemi kullanmak için Bankamız müşterisi olsun ya da olmasın noterdeki tescil işleminin gerçekleşmesiyle alıcı adına, satıcı lehine ödeme gerçekleştiriliyor. Bu sistemle noterlerimizin de işlem hızının artıp yoğunluklarının azalmasına yardımcı olacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.