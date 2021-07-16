Bir önceki yıla oranla yüzde 28’lik bir daralma yaşayan ikinci el otomotiv sektöründe bayram dönemi yoğunluğu yaşanıyor. 2021 yılının ilk 6 ayında 3 milyon adede ulaşan ikinci el otomobil satışlarında, özellikle küresel çip krizi sebebiyle yıl sonuna kadar önemli oranda artış meydana geleceği öngörülüyor. İkinci el araç şirketi 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, bayram döneminde ikinci el otomobil satışlarında hareketlilik başladığını, showroom ve telefon trafiğinin arttığını dile getirdi.
Ülgür 2021 yılının ilk altı ayına ilişkin olarak, "Pandemi ve sıfır otomobil kampanyalarının sürdüğü Ocak ve Şubat aylarında durgun bir seyir izleyen pazar, Mart ayıyla birlikte mevsimsel satış adetlerini yakalayarak toparlanmaya başlamıştı. Piyasa, Mayıs ayında uygulanan kısıtlama dönemi sonrası Haziran ayıyla birlikte gerek fiyat gerekse satış adedi olarak hızlı bir yükseliş trendine girdi. Şimdi ise sıfır otomobillerdeki yükselen fiyatlar, tüketiciyi yeniden ikinci el otomobile yöneltti. Showroom trafiği arttı" dedi.
'ÇİP KRİZİ SATIŞLARI ARTIRACAK'
Otomobil üretimini yavaşlatarak tedarik sorunlarına yol açan çip krizinin bir süre daha devam edeceğinin öngörüldüğünü söyleyen Ülgür, otomobil arzında sorunların devam etmesiyle ikinci el otomobillerin değerleneceğini belirtti.
Özellikle 1-3 yaş aralığındaki araçların tercihte ön plana çıkacağını ve fiyatlarının daha da yükseleceğini ifade eden Ülgür, kurlardaki yukarı-aşağı aşırı hareketler ve olası sıfır araç ÖTV barem düzenlemelerinin de ikinci el otomobil satışlarında yılın ilk yarısından daha yüksek bir oranda gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.
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