İkinci el araç satışları "Güvenli Ödeme Sistemi" ile yapılacak

Bakan Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "3 Şubat'ta tüm noterlerde uygulanmaya başlayan güvenli ödeme sistemi, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araç satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğini temin edecek uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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