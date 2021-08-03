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Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil sektöründe 2021 yılının ilk yarısını değerlendirdi. Pandeminin olumsuz etkilerinin ikinci el otomotiv sektöründe de ciddi bir şekilde hissedildiğini ifade eden Erkoç, ikinci el otomobil pazarının yılın ilk 6 ayının 5 ayını düşüşle geçirdiğini bildirdi.

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına rağmen pazarın bir önceki seneye kıyasla yüzde 18.9 oranında artış yaşadığını hatırlatarak, 2021 yılının ilk ayından itibaren sektörün durağan bir sürece girdiğini belirten Erkoç, "2020 yılında salgın sebebiyle sıfır araç temininde yaşanan problemler ikinci el araç satışlarının ve fiyatların artmasına sebep olmuştu. Ancak 2021 itibariyle hem satışlarda hem fiyatlarda bir gerileme söz konusu. 2020’nin Haziran ayında 773 bin 260 adet olan pazar yüzde 25.6 kayıpla bu yılın Haziran ayında 575 bin 335 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk yarısında 3 milyon 128 bin 945 adet olarak gerçekleşen pazar, bu yılın aynı dönemini 2 milyon 347 bin 440 adetle kapattı. Yılın ilk 6 ayında geçen yılın ilk 6 ayına kıyasla yüzde 24.98 oranında bir gerileme var" dedi.

'PİYASADAKİ DURGUNLUK DEVAM EDİYOR'

Yıl boyunca sektörün pandemi sürecinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle olumsuz etkilendiğini, Mayıs ayında başlayan normalleşme sürecine rağmen pazarda beklenen artışın yaşanmadığını bildiren Erkoç, "Yaşanan belirsizlikler sebebiyle vatandaşlar ihtiyaç ve taleplerini ertelemek durumunda kalmıştı. Normalleşmenin başlaması, havaların ısınması, artan seyahat isteği ve bayram hareketliliğiyle piyasanın canlanması bekleniyordu. Ancak piyasadaki durgunluk devam ediyor" diye konuştu.

Dünya genelindeki vaka artışları sebebiyle sıfır araç üretiminde ve tadarikinde yaşanabilecek olası sıkıntıların ikinci el araç fiyatlarının da yükselmesine neden olabileceğini ifade eden Erkoç, "Şu an fiyatlar normal seyrine gelmişken vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirebilir" dedi.

Piyasanın canlanması için banka kredi faiz oranlarının düşmesinin büyük bir önem arz ettiğinin altını çizen Erkoç, "Pandemi sebebiyle yaşanan ekonomik sıkıntılardan ötürü vatandaşlarımızın alım gücü düştü. Ne yazık ki araç maliyetleri de yükselmeye devam ediyor. Kredi faiz oranları düşerse piyasanın hareketleneceğini düşünüyorum. Vadelerin düşürülmesi de otomobil ticaretini olumsuz etkiliyor. Faiz oranları yükselirken vadelerin düşürülmesi ticareti aksatıyor" ifadesini kullandı.