Filo kiralama şirketi LeasePlan, pandemi döneminde devreye aldığı dijital çözümlerle yılın ilk yarısında beklentilerin üzerinde büyüdüğünü açıkladı.
LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay yaptığı değerlendirmede, "2021 yılı başında koyduğumuz büyüme hedefinin üzerine yıl bitmeden çıkmayı başardık. Temmuz sonu itibariyle geçtiğimiz yıla kıyasla sektör ortalamasının üstünde büyüdük. Yılı bu şekilde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.
Açıklamasında Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) açıkladığı güncel sektör verilerine de değinen Oktay, "TOKKDER tarafından açıklanan yarıyıl raporuna göre sektörümüz 2021 ilk yarısında toplam araç sayısında yüzde 7,1, kiradaki araç sayısında yüzde 3,3 daralmış gözüküyor. Müşteri sayısında ise sektörümüz 8 yıl geriye gitmiş durumda. Araç bulunurluğundaki sıkıntıların devam edeceği, ekonomik toparlanmanın ve büyümenin tüm sektörlerde eşit yayılmadığı gerçeğiyle, sektörümüzün yılın ikinci yarısında da daralmaya devam etmesini bekliyoruz. Biz ise sektörümüzün aksine müşteri kaybetmediğimiz gibi yılın başından beri az da olsa düzenli büyüyoruz ve yılı da bu şekilde tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.
'KİRALAMALARIN YÜZDE 40'I İKİNCİ EL'
Pandemi nedeniyle meydana gelen tedarik sıkıntıları nedeniyle özellikle 2020 yılında araç bulunabilirliğinin bir hayli azaldığını hatırlatan Türkay Oktay, "Pandemi, kurdaki dalgalanma ve faiz oranlarının etkisiyle sıfır araç kiralama fiyatları ortalama yüzde 25-35 arasında arttı. Buna bir de sıfır araç tedarikinde yaşanan sorunlar eklenince işletmeler ikinci el kiralamaya çok büyük talep göstermeye başladılar" dedi.
İkinci el araç kiralama operasyonunun 2020 yılının başından itibaren her geçen dönem arttığını kaydeden Oktay, "Şu anda kiralamalarımızın yaklaşık yüzde 40’ı ikinci el kiralamadan oluşuyor diyebiliriz. İkinci el araç kiralama önümüzdeki dönemde de operasyonel araç kiralama sektörünün önemli bölümünü oluşturacak” ifadelerini kullandı.
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