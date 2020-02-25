Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Anadolu Grubu markalarından Garenta ve ikinciyeni.com'un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, araç kiralama ve ikinci el araç sektörleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İkinci el araç fiyatının sıfır araçların liste fiyatına paralel olarak artış gösterdiğini belirten Ayyıldız, "İkinci el fiyatları Ocak ayında yüzde 6, şubatta da yüzde 2.5 arttı. Mart ayından sonra sektör oyuncuları olarak fiyatların geriye gelmesini kesinlikle beklemiyoruz, fiyatlar yukarıya doğru ufak ufak gidecektir. Eskiden olduğu gibi sıfır araç liste fiyatlarının arttığı ölçüde ikinci el fiyatları da artar diye düşünüyoruz" dedi.

Ayyıldız, ikinci el araç fiyatlarındaki artışın nedenlerine de değindi.

'İKİNCİ EL ARAÇ FİYARLARI 2 YILDA YÜZDE 39 ARTTI'

Fiyatların neden arttığını anlayabilmek için eski yıllara bakılması gerektiğinin altını çizen Ayyıldız, "2018 yılının tamamında euro/TL kuru yüzde 32 artmış. Araçların çoğu yurt dışından geliyor, burada üretiliyorsa bile üretim tarafında maliyetlerin yüzde 70'i de yurt dışı kaynaklı. Yani euro kurundaki artış üreticiler için önemli bir maliyet. Bu dönemde üreticiler ve ya distribütörler sıfır araç için liste fiyatlarını sadece yüzde 17 artırabilmişler. Yani maliyetlerinin önemli bir kısmını aslında fiyatlarına yansıtamamışlar. 2018 yılında ÖTV indiriminden kaynaklı ikinci el fiyatları sadece yüzde 3 arttı. 2019'a baktığımızda euro kuru yüzde 7 arttı. Yani 2 yılın tamamında yüzde 39'luk bir artış var. Sıfır araç liste fiyatları da 2 yılda yüzde 32 artmış görünüyor. Toplam olarak bakıldığında 2 yılda yüzde 39'luk artış var, yani kur artışı yakalanmış" dedi.

Ayyıldız, fiyat artışlarının son 5-6 ayda çok hızlı gerçekleşmesinin ardından piyasada bu fiyatların spekülatif olduğu yönünde tartışmalara katılmadığını ifade ederek, ikinci el fiyatlarının çok ucuz kalmasından ve ertelenen bir artıştan dolayı yükseldiğine işaret etti.

Merkez bankasının faiz indirimiyle beraber tüketimin de canlandığını aktaran Ayyıldız, "Özellikle Eylül ayından sonra tüketici ve kredi kartı harcamalarında ciddi bir patlama yaşadık. Aracı olanın da fiyatı artmaya başladı. Eylülden sonra her ay yüzde 3-6 arasında fiyat artışı gördük. Keşke daha dengeli bir artış olsaydı pazar için daha doğru olurdu. Ama maalesef talep bir anda gelince fiyatlarda da artış görüldü" değerlendirmesinde bulundu.

İkinci el araç satın almanın artık bir yatırım aracı olarak görüldüğünü ifade eden Emre Ayyıldız, mağduriyet yaşanmaması adına tüketicilerin kurumsal markaları tercih etmesi gerektiğine dikkat çekti.

'ARAÇ PAYLAŞIMINA DOLMUŞLAR İLE ALIŞKINIZ'

Araç kiralama sektörünün dijitalleşme ve "Y kuşağıyla" birlikte dönüşüme uğradığını belirten Garenta ve ikinciyeni.com'un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, dijitalleşmeyle birlikte ihtiyaçların da değişmeye başladığını dile getirdi.

Kullanıcıların artık diledikleri zaman, diledikleri süre kadar araç kiralayabildikleri paylaşımlı araçların tüm dünyada oldukça trend olduğunu vurgulayan Ayııldız, bu alanda 2018 yılının Eylül ayında MOOV by Garenta’yı geliştirdiklerini aktardı.

Türkiye'nin araç paylaşım işine yabancı olmadığını belirten Ayyıldız, "Yıllardır dolmuş taşımacılığı ile aslında bir nevi araç paylaşımı yapılıyor. Fakat bu işlerin dijitalleştirerek Amerika'daki gibi markalar çıkarmamız lazım" dedi.

700 araçla başladıkları yolculuğa bugün yaklaşık bin 700 araçla devam ettiklerini kaydeden Ayyıldız, 2020'de filoyu 3 bin 500 araca çıkaracaklarını belirtti.

Moov'a yaklaşık 50 milyon liralık yatırım yaptıklarını da bildiren Ayyıldız, son olarak 569 adet Renault Clio aldıklarını aktardı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobili Moov filosuna dahil edebileceklerinin de sinyalini veren Ayyıldız, otomobilin yollara çıkmadığını hatırlatarak bugünden plan yapmanın henüz erken olduğunu bildirdi.

Paylaşımlı araçların ekonomik bir çözüm olmasını ve şehirlere sunduğu avantajlara da değinen Emre Ayyıldız, "Paylaşımlı araçlar trafiğe fayda sunuyor. Bugün, 1 paylaşımlı aracın trafiğe katılmasıyla 10 araç trafikten çıkmış oluyor. Avrupa’da birçok yerel yönetim paylaşımlı araçlara özel otopark noktaları sunuyor, şehir içi ulaşımda alternatif olarak gösteriyor" ifadelerini kullandı.