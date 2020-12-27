İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Soruları otomobil almayı düşünen sürücüler tarafından merak konusu oldu. İkinci el araba fiyatları korona virüs salgınında yüksek bir artış göstermişti. Otomobil severler merak ediyor; İkinci el araba fiyatları düşer mi? İşte 2. el araba fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?

INDICATA’nın ikinci el online pazar raporunda derlediği verilere göre; Kasım ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 136 bin 323 satış gerçekleşti. (İlandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul ediliyor.) Satışlarda Kasım 2019’a göre yüzde 17 ve ekim ayına göre de yüzde 35’lük düşüş görüldü.

Araç fiyatları ile ilgili olarak ise sabit bir seyir izlendiğini aktarıldı. İkinci el araçların fiyat trendine bakıldığında; perakende fiyatlarda kurumların ellerindeki araçların fiyatlarını koruduğunu ve fiyatlarda bir güncelleme yapmadığı belirtildi.

Faizlerin yükselmesi, sıfır faizli sıfır araç kampanyalarının artması, döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle sıfır araçta indirim beklentisinin artması ikinci elde fiyatları aşağı çekti

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?

Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Oto Galericiler Dernek Başkan Yardımcısı Akın Taymaz, ikinci el araç fiyatlarında artış ve düşüş beklemediklerini söyledi. Taymaz, "Fiyatlarda kışa doğru bir artış beklemiyoruz, ama inmesi de pek mümkün gözüküyor. Çünkü şu anda fiyatları belirleyen ithalat, Türkiye'de üretilen yerli otomobiller ve buna bağlı satışlar. Korona virüs sebebiyle Türkiye'deki satışlar oldukça arttı. Dövizin artmasıyla beraber fiyatlar da yükseldi. Kışa doğru üretim artmadığı için fiyatların inişi söz konusu olmaz ancak fiyatların da artışı beklentisi içerisinde değiliz. Şu andaki fiyatlar sıfırından pahalı değil. Sektörümüzün alacağı önlemler olsa olsa değişik kampanyalar ve bunlara bağlı önlemler. Bu fiyat düzeyinde devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.