Sömestr tatili için tatile giden ya da bu hafta tatile gitmeye hazırlanan öğrencilerin ve velilerin gündeminde sömestr tatilinin bitiş günü var. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı içindeki ara tatilleri, sömestr tatilini ve dönem tarihlerini sene başında yayınladığı MEB akademik takvim aracılığı ile duyurulmuştu. İşte öğrenciler tarafından ilgiyle araştırılan Okullar ne zaman açılacak ikinci dönem ne zaman başlayacak sorusunun cevabı