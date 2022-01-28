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İkinci dönem ne zaman başlıyor ve okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem başlangıç tarihi 2022!

Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için okullarda ikinci dönem için geri sayım başladı. Öğrenciler 21 Ocak Cuma günü karnelerini aldı ve 2021-2022 sömestr tatili 24 Ocak'ta başladı. Sömestr tatilinin ilk haftası geride kalırken öğrenciler okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için tatil ve dönem tarihleri MEB tarafından açıklanmıştı. İkinci dönem ne zaman başlıyor ve okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem başlangıç tarihi 2022!

28.01.2022 - 11:19 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Sömestr tatili için tatile giden ya da bu hafta tatile gitmeye hazırlanan öğrencilerin ve velilerin gündeminde sömestr tatilinin bitiş günü var. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı içindeki ara tatilleri, sömestr tatilini ve dönem tarihlerini sene başında yayınladığı MEB akademik takvim aracılığı ile duyurulmuştu. İşte öğrenciler tarafından ilgiyle araştırılan Okullar ne zaman açılacak ikinci dönem ne zaman başlayacak sorusunun cevabı 

  • YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

    2021 - 2022 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 15 tatile başlayan okullar 7 Şubat günü açılacak.

  • 2. ARA TATİL NE ZAMAN?

    2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihlerinde olacak.

  • OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022’de alınacak.

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