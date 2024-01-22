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        Haberler Gündem İkinci dönem ne zaman başlıyor, okullar ne zaman açılıyor? 2024 yarıyıl tatili bitiş tarihi

        İkinci dönem ne zaman başlıyor? İşte okulların açılacağı tarih

        19 Ocak Cuma günü itibarıyla karne alarak yarıyıl tatiline giren öğrenciler, tatilin tadını çıkarırken, "İkinci dönem ne zaman başlıyor?" sorusu da birçok öğrenci tarafından merak ediliyor. MEB tarafından yayınlanan eğitim yılı takvimine göre okulların ne zaman açılacağı belli oldu. İşte, ikinci dönemin başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 10:04 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:04
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        • 1

          Milyonlarca öğrencinin bir süredir heyecanla beklediği yarıyıl tatili 19 Ocak Cuma günü, karne alınmasıyla başladı. Şimdi ise gözler okulların ne zaman açılacağı sorusuna çevrildi. İşte, 2023-2024 eğitim yılı takvimine göre okulların açılacağı tarih...

        • 2

          İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          19 Ocak itibarıyla yarıyıl tatiline giren öğrencilerin tatili 2 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem 5 Şubat 2024 gününde başlayacak ve dönem, 14 Haziran Cuma günü bitecek.

        • 3

          İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

          Okullarda ikinci dönem ara tatili ise 8 Nisan ile 12 Nisan arasında uygulanacak.

        • 4

          OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          2023-2024 eğitim yılının ikinci dönemi 5 Şubat 2024 tarihinde başlarken; 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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