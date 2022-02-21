Mart ayı yaklaşırken milyonlarca öğrencinin gözleri 2022 ara tatil tarihlerine çevrildi. Bilindiği gibi 2022 sömestr tatili 21 Ocak Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlamıi, 7 Şubat Pazartesi günü yapılan ilk dersle birlikte sona ermişti. İkinci dönem ara tatil ne zaman, hangi gün, hangi ay sorularının cevabı merak konusu oldu. İşte ikinci dönem ara tatil tarihleri ve süresi