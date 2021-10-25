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Paşabahçe Mağazaları, yeni deneyim mağazası konseptini İzmir’e taşıdığını duyurdu. Şirketin kinci deneyim mağazasının İstanbul’dan sonra İstinyePark İzmir’de müşterileriyle buluştuğu kaydedilirken, yeni mağaza ile birlikte İzmir’deki mağaza sayısının 5’e ulaştığı açıklandı.

Müşterilerine farklı bir alışveriş deneyimi yaşatmak için yeni konseptler üzerinde çalıştıklarını belirten Paşabahçe Mağazaları Genel Müdürü Esra Tokel, ilk deneyim mağazasını Şubat ayında İstanbul Erenköy’de açtıklarını belirtti.

Tokel, "Müşterilerimizden gelen olumlu tepkiler bizi cesaretlendirdi ve şimdi de İstinyePark İzmir’de ikinci deneyim mağazamızı müşterilerimizle buluşturduk. Böylece İzmir’deki toplam mağaza sayımız 5’e ulaştı. Paşabahçe Mağazaları deneyim mağazası konseptini farklı mağaza yatırımlarıyla da planlı ve kontrollü bir şekilde yaygınlaştırmayı planlıyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, 700 metrekarelik alana kurulu İstinyePark İzmir mağazasında, butik, cam, cam dışı ve yaşam ürünlerinden oluşan 6 bine yakın ürün yer alıyor.