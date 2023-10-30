İkinci çeyrekte girişimlere 150 milyon dolar yatırım

REKLAM advertisement1

KPMG Türkiye M&A ve 212 ekiplerinin iş birliğiyle Türkiye'deki girişim sermayesi piyasasının karşı karşıya olduğu temel eğilimleri, fırsatları ve zorlukları ortaya koymak amacıyla hazırlanan "Türkiye Startup Yatırımları" raporunun 2023 yılı ikinci çeyrek sonuçları yayımlandı.

Rapora göre küresel startup yatırımları, 2023'ün ikinci çeyreğinde 87 milyar dolara yükseldi (2023'ün birinci çeyreğinde 76 milyar dolar, 2022'nin ikinci çeyreğinde 120 milyar dolar).

Bununla birlikte küresel girişim sermayesi piyasası, enflasyonist ortamın devam etmesi ve bir önceki çeyrekte olduğu gibi faiz oranlarındaki artış potansiyeli nedeniyle belirsizliğini korudu. Girişim sermayesi yatırımcıları, piyasada süregelen zorlukların da etkisiyle büyük işlemler yapmaktan kaçınmaya devam etti.

Küresel startup faaliyetlerine paralel olarak Türkiye startup ekosisteminde de 2023'ün ilk çeyreğine kıyasla hem işlem hacmi hem de işlem sayısında artış yaşandı.

REKLAM

Türkiye'de 2023 yılının ikinci çeyreğinde toplam 77 işlem oldu ve bu işlemlerin toplam işlem hacmi ise 150 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti (2023'ün birinci çeyreğinde 79 milyon dolar, 2022'nin ikinci çeyreğinde 139 milyon dolar).

'EKOSİSTEM GLOBAL TRENDLERE PARALEL TABLO ÇİZDİ'

KPMG Türkiye M&A Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı Özge İlhan, global girişim sermayesi ekosisteminde yüksek faiz ve enflasyon ortamının yarattığı belirsizliklerin 2023 yılının ikinci çeyreğinde de risk alma iştahını baskılamaya devam ettiğini bildirdi.

İlhan, "Global ölçekte 2023 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen 6 bin 30 işlem adedi, 2023 yılının ikinci çeyreğinde 7 bin 783'e yükseldi. Global trendlere paralel olarak Türkiye startup ekosistemi de çeyreklik bazda işlem sayısı ve işlem hacminde büyüme kaydederek pozitif bir tablo çizdi ve 2023 yılının ikinci çeyreğinde toplam 77 işlemle 150 milyon dolar seviyesinde bir işlem hacmi kaydetti" dedi.

212 Kurucu Ortağı Ali Karabey ise, "Ülkemizde ve küresel piyasalarda yeni bir normal arayışı devam ederken girişim sermayesi yatırımları hâlâ yavaş bir seyirde ilerliyor. Ancak çeyrek bazda bakıldığında, işlem sayısı ve işlem hacmindeki büyüme, olumlu bir resim sunarak iyileşmeye işaret ediyor. 2023'ün ikinci çeyreğinde Türkiye'de öne çıkan bir trend, ilk 10 işlemin toplam işlem hacminin yüzde 86'sını oluşturması ve bu işlemlere yabancıların büyük ilgi göstermesidir. Özellikle ileri aşama yatırımlar, toplam işlem hacminin yüzde 70'ini temsil ederek küreseldeki durgunluğun aksine pozitif bir etki yaratıyor" ifadelerini kullandı.

REKLAM

İLERİ AŞAMA YATIRIMLAR YÜZDE 70'İ BULDU

Rapora göre, ileri aşama yatırımlar toplam işlem hacminin yüzde 70'ini, tohum aşaması yatırımlar ise yüzde 20'sini oluşturdu.

İşlem adedi bakımından 62 işlemle tohum aşaması yatırımlar öne çıkarken bunu 9 işlem ile satın alma işlemleri takip etti. İşlem adedi çeyreklik bazda sabit kalan satın alma işlemlerine ek olarak diğer tüm yatırım aşamalarındaki işlem adetlerinde bir önceki çeyreğe kıyasla artış görüldü.

Buna ek olarak, ilk 10 işlem toplam işlem hacminin ise yüzde 86'sını oluştururken ilk 10 işlemin 5'i tohum aşaması yatırımlar olarak gerçekleşti.

YATIRIMCILARIN YÜZDE 75'İ YABANCI

Yabancı yatırımcılar toplam işlem hacminin yüzde 75'ini oluşturarak en büyük paya sahip olurken yerel yatırımcıların payı yüzde 25 olarak gerçekleşti. İşlem sayısı bakımından ise yerli yatırımcılar 67 işlem ile yabancı yatırımcıları geride bıraktı.

Fintech dikeyi 9 işlem ile en fazla yatırım çeken dikey olurken bunu sırasıyla 7 işlem ile Oyun ve 6 işlem ile Pazaryeri dikeyleri takip etti. Toplam işlem hacmi açısından SaaS (hizmet olarak yazılım) 108.2 milyon dolarla en yüksek yatırımı alırken bunu 7.8 milyon dolarla sürdürülebilirlik ve 7.1 milyon dolarla Fintech dikeyleri izledi.

Yatırımcılar için cazibesini koruyan Oyun, SaaS ve Fintech dikeylerinin yanı sıra Sürdürülebilirlik de bu çeyrekte popüler bir yatırım dikeyi olarak öne çıktı.