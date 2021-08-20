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İkinci çeyrek iş gücü girdi endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ikinci çeyrek (Nisan-Haziran) iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2021 yılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15.7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 14.9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 36.9 arttı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 12.6 arttı

20.08.2021 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL
İkinci çeyrek iş gücü girdi endeksleri açıklandı
HABERTURK.COM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2021 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %15,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %14,9 arttı, inşaat sektöründe %36,9 arttı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise %12,6 arttı.

ÇALIŞAN SAAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 46 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2021 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %46 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %51,2, inşaat sektöründe %57,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %40,5 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 52.9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2021 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %52,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %59,1, inşaat sektöründe %59,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %47,7 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 3.4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2021 yılı ll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %3,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %3,1, inşaat sektöründe %4,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %3,4 arttı.

ÇALIŞAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 2.7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2021 yılı ll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %2,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %2, inşaat sektöründe %5 ve ticaret-hizmet sektöründe %2,7 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 7.5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2021 yılı ll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %7,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %8, inşaat sektöründe %7,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %7 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 4.5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %4,9, inşaat sektöründe %1,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %5 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 4.7 ARTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2021 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %5,2, inşaat sektöründe %1,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %5,1 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 3.4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %3, inşaat sektöründe %2,4, ticaret-hizmet sektörlerinde %4,1 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 4.6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı ll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %4,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %6, inşaat sektöründe %2,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %4,1 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 4.6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2021 yılı ll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %4,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %5,9, inşaat sektöründe %2,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %4,3 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 4.5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı ll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %4,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %6,7, inşaat sektöründe %2,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %3,4 arttı.

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