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        Haberler Bilgi Gündem İKİNCİ ARA TATİL | Okullarda 2. ara tatil ne zaman başlayacak? MEB takvimi ile ikinci ara tatil tarihi açıklandı!

        MEB takvimi ile ikinci ara tatil ne zaman?

        Yeni eğitim öğretim yılı hızla ilerlerken, öğrenciler ara tatillerin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Yılın ilk ara tatilini kasım ayında geride bırakan öğrenciler, ikinci ara tatil için şimdiden hazırlık yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi ile, ikinci ara tatil tarihi de netlik kazandı. Eğitim maratonuna kısa bir mola vermek isteyen öğrenci ve veliler, tatil planlarını buna göre şekillendiriyor. İşte bu senenin ikinci ara tatilinin başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 21:29 Güncelleme: 16.12.2024 - 21:29
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        • 1

          Kasım ayındaki ilk tatilin ardından gözler, 2024-2025 eğitim yılının ikinci ara tatiline çevrildi. Özellikle sınav yoğunluğu yaşayan öğrenciler, kısa molayı fırsat bilerek hem dinlenmeyi hem de eksiklerini tamamlamayı düşünüyor. Ara tatil tarihlerini araştıranlar için Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvim, netleşen detaylarıyla dikkat çekiyor. İkinci ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde...

        • 2

          İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

          İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

        • 3

          YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN?

          Yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak.

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