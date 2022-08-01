Sokak hayvanları için sahne aldılar

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Konserde sokak hayvanları ve bakıma muhtaç atlar yararına sahne alan "İkilem", büyük bir farkındalık yaratarak, müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

"İkilem", ayrıca Türkiye'de turneye çıkmaya hazırlanıyor. Konser maratonuna hız kesmeden devam edecek olan grup, önümüzdeki dönemlerde sevenlerine yeni sürprizler yapacak.