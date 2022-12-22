'İkilem', 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'ye konuk oluyor

HABERTURK.COM

'Sadi Payaslı', 'Songül’ün son günlerde yaşadıklarından sonra onu dışarda yemeğe çıkarmaya karar verir. 'Songül', lüks bir mekana gideceklerini düşünürken 'Payaslı’nın onu getirdiği yere biraz şaşırır ancak ilerleyen saatlerde gittikleri yerin her ayrıntısının 'Payaslı' tarafından ne kadar ince düşünüldüğünü bir kez daha anlar.

ROMANTİK YEMEKTE MÜZİK SÜRPRİZİ 'Sadi' ve 'Songül’ün romantik yemeği 'Sadi’nin sürpriziyle devam eder. 'Songül’ün en sevdiği müzik grubu olan ‘İkilem’ ile anlaşan 'Sadi', bir anda grup üyelerini şarkılarını söylemeye davet eder. 'Kaybolurum Gülüşünde' şarkısıyla dans eden 'Sadi' ve 'Songül', birlikte keyifli anlar yaşar.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait, yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor. ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV'de.