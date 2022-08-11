İkilem'den Üsküdar konseri

"Kaybolurum Gülüşünde", "Bir Sebebi Var", "Geçemem Senden" gibi son dönemin popüler şarkılarına imza atan müzik grubu İkilem, "Üsküdar Fest" kapsamında sevenleriyle buluştu.

Konserlerine hız kesmeden devam eden müzik grubu İkilem, Kapadokya konserinin ardından İstanbul Üsküdar'da da binlerce hayranına müzik ziyafeti verdi.

İkilem, kendi parçalarının yanı sıra Türk pop müziğinin sevilen şarkılarını da seslendirdi.