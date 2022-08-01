Sokak hayvanları için

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'Bir Sebebi Var', 'Bu Saatten Sonra' ve 'Kaybolurum Gülüşünde' gibi son dönemin en çok dinlenen şarkılarına imza atan alternatif pop müziğin başarılı temsilcilerinden İkilem, geçtiğimiz akşam Sakarya'da hayranlarıyla buluştu.

Konserde sokak hayvanları ve bakıma muhtaç atlar yararına sahne alan grup, büyük bir farkındalık yaratarak müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. İkilem, Türkiye’de turneye çıkmaya hazırlanıyor.