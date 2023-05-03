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Haberler Müzik İkilem'den 'Kördüğüm' - Magazin haberleri

İkilem'den 'Kördüğüm'

Müzisyen grup İkilem, yeni şarkısı 'Kördüğüm'ü 5 Mayıs Cuma günü dinleyicileriyle buluşturacak

Giriş: 03.05.2023 - 11:57 | Güncelleme: ABONE OL
İkilem'den 'Kördüğüm' - Magazin haberleri
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'Kaybolurum Gülüşünde', 'Bir Sebebi Var', 'Geçemem Senden' gibi son dönemin popüler şarkılarına imza atan müzik grubu İkilem, yeni şarkısı 'Kördüğüm'ün sözlerini grubun solisti Serhat Karan kaleme aldı.

'Kördüğüm'ün düzenlemesini grubun imzasını taşırken, şarkı; kendini çıkmazda hisseden birinin yaşadığı yoğun duyguları ve bu duygular ile baş edememe hikâyesini anlatıyor. Retro ve modern seslerin sentezlendiği şarkıda grubun kendine has soundu yine ön plana çıkıyor.

'Kördüğüm' aynı zamanda grubun sene sonunda yayınlamayı planladığı ilk stüdyo albümünün habercisi niteliğinde.

İkilem grubunun yeni şarkısı 'Kördüğüm' 5 Mayıs Cuma günü müzikseverlerle buluşacak.

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