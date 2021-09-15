İki yolcunun bagajından çıktı: 53 kilo

Ferdi Durdu'nun haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler tarafından Malatya-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Kale yol uygulama noktasında durdurulan otobüste, şüpheli bulunan iki yolcunun bagajlarında arama yapıldı. Yolcuların eşyaları arasında zulalanmış 53 kilo 950 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.