İki yıldız oyuncunun dizisine final kararı! FOX TV o projenin ipini çekti!

Bir suç şebekesini çökertmeye çalışan gizli teşkilatın hikâyesini anlatan dizide, Şükrü Özyıldız gözü işinden başka bir şey görmeyen Ajan Onur'u; Burcu Özberk ise binbir hüneri ile göz kamaştıran profesyonel bir hırsız olan Ece'yi canlandırıyor.