İki yılda 163 kilo veren adamın çarpıcı değişimi

Cole röportajında ​​"Kapana kısıldım" diyor. “Bütün bu kiloları verdim ve kaslarım var ama gömleğimi çıkardığımda hâlâ gevşek cildimin farkındayım. Bacaklarımda gevşek bir deri var, bu yüzden koşmaya çalıştığımda zor oluyor. Giymem gerekenden daha büyük bir pantolon giymek zorundayım."