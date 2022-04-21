İki yeni federasyon kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

"Özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip ve bağımsız statüde; Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu kurulmasına 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun ek 9. maddesi gereğince karar verilmiştir."