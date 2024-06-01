İki yaşındaydı, 7.kattan düştü!
Muş'ta iki yaşındaki çocuktan acı haber geldi. 7.kattan düşen çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Muş'ta, apartmanın yedinci katından düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Sütlüce Mahallesi'nde 2 yaşındaki A.S, apartmanın yedinci katındaki dairenin balkonundan düştü.
Çocuğun düştüğünü gören çevredekiler, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Muş Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun düşmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.