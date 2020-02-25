İki yaşındaki Ecem Naz kendisini hayata bağlayacak kalp bekliyor

25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kahramanmaraş'ta grip şikayetiyle hastaneye götürdükleri 2 yaşındaki kızları Ecem Naz'ın kalp yetmezliği bulunduğunu öğrenen aile, minik çocukları için nakil bekliyor.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi'nde yaşayan Filiz ve Gökhan Kara çiftinin çocukları Ecem Naz, yaklaşık 5 ay önce grip şikayetiyle Necip Fazıl Şehir Hastanesine götürüldü.
Burada muayene edilen Ecem Naz, ciğerlerini üşüttüğü gerekçesiyle tedaviye alındı.
Tedavi sürecinde karaciğer enzimlerinin fazla yükselmesi üzerine hastanenin yoğun bakım ünitesine alınan çocuğun, tetkiklerinde kalbinin normalden büyük olduğu tespit edildi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen çocuğun, kardiyoloji servisinde yapılan tetkiklerinde kalbinin çok yavaş çalıştığı ortaya çıktı.
Yaklaşık 1 ay yoğun bakımda kalan Ecem Naz, Başkent Üniversitesi Adana Hastanesine sevk edildi. Tedavinin ardından eve dönen aile, yeniden rahatsızlanan kızlarını 3 kez aynı hastaneye götürmek zorunda kaldı.
Son tetkikler sonrası doktorlar, çocuğa nakil yapılması gerektiğini belirtti. Nakil listesine eklenen Ecem Naz, uygun organın bulunmasıyla sağlığına kavuşmayı bekliyor.
"NAKİL ACİL İHTİYAÇ"
Anne Filiz Kara, AA muhabirine, Ecem Naz'ın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
Yaklaşık 5 ay öncesine kadar çocuklarında herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirten Kara, "Bir anda hastalık çıktı. Kalp nakli gerektiği belirtildi. İlaç tedavisi devam edecek ama nakil acil ihtiyaç." diye konuştu.
Kendisi de yüzde 30 oranında kalp yetmezliği çeken baba Gökhan Kara da 15 yıl amatör takımda futbol oynadığını, 5 yıl önce ise kalp yetmezliği bulunduğunu öğrendiğini anlattı.
Şu an sadece çocuğunu düşündüğünü aktaran Kara, "Artık hayatımızı çocuğumuzun sağlığına bağladık. Umarım en kısa sürede nakil olur." dedi.
Kara, bir elektrik firmasında çalışırken işsiz kaldığını, kendisine uygun iş aradığını ifade etti.
Sağlık Dünyası Derneği Başkanı Hanifi Çöplü ise Ecem Naz'ın organ nakli bekleyen hastalar listesinde olduğuna işaret ederek, naklin ancak kadavradan mümkün olduğunu vurguladı.
Çöplü, organ nakli konusunda herkesin duyarlı olmasını istedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!