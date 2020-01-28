AA

Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Penguen Sokakta iki yabancı grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin konuyla ilgili araştırması sürüyor.