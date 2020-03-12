12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İki uzman onbaşının ilk görev yerlerine giderken hayatlarını kaybettikleri öğrenildi
- Konya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iki uzman onbaşının cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi
Konya'da atandıkları ilk görev yerleri olan Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığına giderken geçirdikleri kaza sonrası hayatını kaybeden iki uzman onbaşının cenazesi, memleketlerine gönderildi.
Konya-Beyşehir yolu Akyokuş Mevkisi'nde dün akşam meydana gelen kazada hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Ali Genç ile Uzman Onbaşı Mücahit Öktem için İl Jandarma Komutanlığında askeri tören düzenlendi.
İki askerin Türk bayrağına sarılı tabutları, cenaze aracından alınarak meslektaşlarının omuzunda İl Jandarma Komutanlığı bahçesine getirildi.
Buradaki saygı duruşunda bulunulmasının ardından İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, dua etti.
Törende gözyaşı döken askerlerin yakınlarını, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ile askeri yetkililer teselli etti.
Düzenlenen askeri törenin ardından uzman onbaşı Genç'in naaşı memleketi Ordu'ya, uzman onbaşı Öktem'in naaşı ise Hatay'a gönderildi.
Hayatını kaybeden iki uzman onbaşının, atandıkları ilk görev yerleri olan Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığına giderken kaza geçirdikleri öğrenildi.
Öte yandan hayatını kaybeden diğer aracın sürücüsü Reyhan Uçar'ın da Konya'da defnedileceği belirtildi.
- Olay
Ali Genç (21) yönetimindeki 46 VM 298 plakalı otomobil, dün Konya-Beyşehir yolu Akyokuş mevkisinde Reyhan Uçar (50) idaresindeki 42 AFJ 888 plakalı otomobille çarpışmış, sürücü Genç, araçtaki Mücahit Öktem (26) ile diğer aracın sürücüsü Uçar yaşamını yitirmişti.
Hayatını kaybeden Genç ile Öktem'in uzman onbaşı olduğu belirtilmişti.
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