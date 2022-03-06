İki ülkeye 'ULAK' ihracatı

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Zafer Orhan, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen "GSMA Dünya Mobil Kongresi"nde Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK ile yer aldıklarını söyledi.
ULAK baz istasyonunu ilk defa uluslararası bir fuarda görücüye çıkardıklarını aktaran Orhan, şu ifadeleri kullandı:
"Fuarda ULAK baz istasyonuna ilgi yoğundu. Biz, Türkiye'de yerli olarak uluslararası firmaların ürünlerine karşılık hem ticari şebekelerde hem de evrensel hizmet kapsamında 3 operatörün aynı anda hizmet verdiği baz istasyonunu aktif olarak çalıştırıyoruz. Yurt dışında da geçen yıl, biri Türki Cumhuriyetleri'nden diğeri de Afrika'dan bir ülke olmak üzere 2 ülkeye ULAK baz istasyonun ihracatını gerçekleştirdik. GSMA Dünya Mobil Kongresi'nde 4 ülkeyle, ULAK baz istasyonunu denemeleri için anlaştık. Bu taleplerden bazıları ticari bazıları özel şebekelerde kullanmak istedi. Bu teklifleri siparişe dönüştürmek için en kısa zamanda çalışmalara başlayacağız."
Orhan, fuarda sergilenen teknolojilere baktıklarında Türkiye'nin teknolojik anlamda dünya ölçeğinde olduğunu gördüklerini vurgulayarak, yeni bir teknolojinin yer almadığı fuarda, 5G, metavarse ve yeşil teknolojinin ön plana çıktığını dile getirdi.
Temel olarak ortaya çıkan 5G teknolojilerinin konuşulduğunu ve buna yönelik ürünlerin sergilendiğini belirten Orhan, 5G teknolojisine ilişkin Türkiye'de şu anda milli olarak en yetkin ürünler arasında ULAK baz istasyonunun yer aldığının altını çizdi.
AKADEMİK ÇALIŞMALAR İÇİN EKİP OLUŞTURDUK
Orhan, ULAK Haberleşme AŞ olarak baz istasyonunun yanı sıra 5G ürünlerini de sergilediklerini ifade ederek, yazılım konusunda da yetkin firmalarla görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.
Bulut teknolojileri konusunda da çalışmalar yaptıklarına değinen Orhan, dünyada konuşulmaya başlanan 6G teknolojisine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı projesi kapsamında Türkiye'de bu konuda akademik çalışmalar için ekip oluşturduklarını kaydetti.
Orhan, söz konusu ekibin çalışmaları sonucunda yaklaşık 4 yıl sonra 6G standardında 150 patentli ürünü piyasaya sürmeyi planladıklarını vurgulayarak, "Yazılım konusunda artık oyunu kuran olmak istiyoruz." dedi.
ULAK teknoloji çalışmaları için önemli bir teknoloji firmasının core ekibini transfer ettiklerini bildiren Orhan, böylece Türkiye'nin 4,5G, 5G ve 6G çalışmalarında en önemli takımı kurduklarının ve ilerlemelerinin hızlanacağının altını çizdi.
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