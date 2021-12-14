İki tekerlekli taşıt sektörü ihracatta yılı karlı kapatmaya hazırlanıyor

AA

Türkiye'deki bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet üreticileri yılın 11 ayında 121 ülkeye ihracat yaparak sene sonu gelmeden 2020'ye göre dış satımını ciddi oranda artırdı.

AA muhabirinin Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, sektör temsilcilerinin geçen yılın ocak-kasım dönemine kıyasla bu senenin aynı aylarındaki ihracatı yüzde 51,92 artışla 86 milyon 147 bin dolardan 130 milyon 878 bin dolara yükseldi.

İki tekerlekli taşıt sektörünün bu senenin 11 aylık dış satımı, geçen yılın tamamında yapılan 97,6 milyon dolarlık ihracata göre yüzde 34,09 arttı.

Sektör, 2021'in 11 ayında en fazla ihracatı Avrupa'ya gerçekleştirirken, bu ülkelerin başında Hollanda geldi. Bu ülkeye dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,11 artışla 14 milyon 42 bin dolardan, 21 milyon 501 bin dolara çıktı.

Hollanda'nın ardından en fazla ihracatın gerçekleştirildiği Almanya'ya dış satım da yüzde 71'lik artışla 9 milyon 695 bin dolardan, 16 milyon 584 bin dolara yükseldi.

Geçen yılın aynı döneminde 12 milyon 159 bin dolarlık ürün gönderilen üçüncü sıradaki Finlandiya'ya ihracat ise yüzde 30,9'luk artışla 15 milyon 915 bin dolar oldu.

- Birleşik Krallık, Bulgaristan ve İsveç'e ciddi ihracat artışları

Sektör temsilcileri Fransa'ya 15 milyon 467 bin, İtalya'ya 13 milyon 11 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Yine bu süreçte Birleşik Krallık'a yapılan dış satımda ciddi artış görüldü. Sektörün bu ülkeye yaptığı ihracat yüzde 149,65'lik artışla 4 milyon 628 bin dolardan, 11 milyon 554 bin dolara çıktı.

Bulgaristan'a dış satım ise yüzde 212,19'luk artışla 1 milyon 541 bin dolardan, 4 milyon 811 bin dolara ulaştı.

Geçen yılın 11 ayında 751 bin dolarlık iki tekerlekli taşıt gönderilen İsveç'e ihracat yüzde 376'lık artışla 3 milyon 576 bin seviyesine geldi.

Bu arada, 2020'nin aynı döneminde hiç bisiklet, mopet, motosiklet gönderilmeyen Letonya, Maldiv Adaları, Madagaskar, Çin, Mozambik, Kongo, Eritre, Mauritius, Uruguay, Ekvator Ginesi, Togo ve Çad'a bu yıl ihracat yapıldı.