İki takımdan 317, Harden'dan 59 sayı

31 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA'e 11 maçla devam edildi. Washington Wizards'ın Houston Rockets'ı ağırladığı mücadelede, normal sürede tamamlanmasına karşın toplam 317 sayı atıldı. Rockets, James Harden'ın 59 sayı ve 9 asistlik performansının da yardımıyla sahadan 159-158 galip ayrıldı. Harden böylece kariyerinde 19. kez 50 sayı barajını geçti.
17 sayı, 12 asist, 10 ribauntla "triple double" yapan Russell Westbrook ve 21 sayı, 12 ribauntla "double double"a imza atan Clint Capela, galibiyette önemli rol oynadı.
Wizards'ta ise Bradley Beal'ın 46 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, 3 top çalmalık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
FURKAN KAVGA ÇIKAN MAÇTA 17 SAYI ATTI
İlk 3 karşılaşmalarından galip ayrılan Philadelphia 76ers ile Minnesota Timberwolves arasındaki mücadelede gergin anlar yaşandı.
3. çeyrekte 76ers'tan Joel Embiid ile Timberwolves'tan Karl-Anthony Towns arasında çıkan kavga sonucu iki all-star pivot da oyundan atıldı.
Ev sahibi 76ers'ın 117-95 kazandığı müsabakada kenardan gelerek 17 sayı kaydeden Furkan Korkmaz, sezonun kendi adına en yüksek skoruna ulaştı. Kavganın taraflarından Embiid 19 sayı, 5 ribaunt, Towns da 13 sayı, 6 ribauntla oynadı.
Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın sahasında Chicago Bulls'u 117-111 yendiği maçı, 12 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle tamamladı.
Milwaukee Bucks forması giyen Ersan İlyasova ise 116-105 mağlup ayrıldıkları Boston Celtics deplasmanında 7 sayı, 7 ribaunt üretti.
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