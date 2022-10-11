Taraftar otobüsüne silahlı saldırı

DHA

Kağıthane'de, İstanbul Bayburtspor 1918 SK ile Bilecik 1969 SK arasında oynanan maçta iki takım taraftarı birbirine girdi.

Maçın ardından stattan ayrılan Bilecikspor taraftarını taşıyan otobüse silahlı saldırı gerçekleşti. İki takım taraftarlarının kavga görüntüleri ve silahlı saldırı anı kameralara yansıdı.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup´ta mücadele eden İstanbul Bayburtspor 1918 Spor Kulübü ile Bilecik 1969 Spor Kulübü, ligin 2´nci hafta maçında, geçen pazar günü, saat 15.00´da, Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi'nde karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 geride kapatan İstanbul Bayburtspor 1918 takımı, maçın 82´nci dakikasında durumu 3-3´e getirdi. Bilecikspor 1969 SK taraftarlarının bulunduğu kısımda maçı seyreden birkaç İstanbul Bayburtspor 1918 SK taraftarının gol sevinci yaşaması üzerine, tribünde arbede yaşandı. Rakip takım tribününde maçı seyreden Bayburtspor taraftarları dışarı atıldı.

MAÇ SONU TARAFTARLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Maçın İstanbul Bayburtspor 1918 SK´nın 4-3 üstünlüğü ile bitmesinin ardından Bilecik 1969 SK taraftarlarının bulunduğu tribün çıkışında, iki takım taraftarı birbirine girdi. Yaşanan kavgada, yumruk ve tekmeler havada uçuşurken, taraflar birbirine çöp kovası fırlattı. O anlar kameralara yansıdı.





TARAFTARLARI TAŞIYAN OTOBÜSE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

İki takım taraftarının karıştığı kavgada 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Maçı 4-3 kaybeden Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarlarını taşıyan otobüs stattan ayrıldığı sırada, rakip takım taraftarlarından birkaç kişi, otobüsün ön ve yan camlarını taşla kırdı. Bu sırada silahlı bir kişi, ilerlemeye çalışan otobüsü hedef alarak 6 el ateş etti. Yaşanan silahlı saldırıda yaralanan olmazken, polisler ekipleri, silahlı saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Silahlı saldırı anları, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, taraftar otobüsünün önüne atlayan silahlı bir kişi, koşarak otobüse defalarca ateş ediyor. Bu sırada ilerlemeye çalışan otobüsün camlarının taşla kırıldığı görülüyor.