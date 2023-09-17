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        İki tahvil ihalesi düzenlenecek

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, 18 Eylül pazartesi günü iki tahvil ihalesi gerçekleştireceği açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 11:46 Güncelleme: 17.09.2023 - 11:46
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        İki tahvil ihalesi düzenlenecek
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 7 yıl (2450 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

        İkinci ihalede, 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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