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Norveçli enerji şirketi Equinor, ABD'deki iki adet offshore rüzgar santralı projesindeki yüzde 50 hisselerini dünyanın başlıca enerji şirketlerinden BP'ye 1.1 milyar dolara sattı.

Equinor'un açıklamasına göre, iki şirket ayrıca ABD'de offshore, yani açık denizde kurulu rüzgar santrali projelerini büyütmek için stratejik ortaklık kurdu. İki enerji şirketi deniz tabanına sabitlenmiş ve yüzen açık deniz rüzgar santralleri için gelecekteki iş fırsatlarını birlikte değerlendirecek.

Equinor projelerin geliştirme, inşa ve işletim safhalarında işletici olarak kalmaya devam edecek. Anlaşmanın 2021 başında gerçekleşmesi bekleniyor.