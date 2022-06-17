İki paraşütçü havada çarpıştı

Kayseri'nin Talas ilçesindeki Ali Dağı yamaç paraşütü alanında Bayram Yıldız ve Muhammet Duyar, yamaç paraşütü ile Ali Dağı´ndan havalandı.

İki paraşütçü inişe hazırlandıkları sırada çarpışarak, villaların çatısına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki paraşütçüler Yıldız ve Duyar'ı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.