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İki otoyol ihalesi ertelendi

Daha önce 15 Aralık'ta gerçekleşeceği açıklanan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ihalesi 22 Şubat, 16 Aralık'ta gerçekleşeceği açıklanan Antalya-Alanya Otoyolu ihalesi ise 23 Şubat'a ertelendi

Giriş: 12.12.2022 - 07:48 | Güncelleme: ABONE OL
İki otoyol ihalesi ertelendi, karalar Resmi Gazete'de yayımlandı
HABERTURK.COM

Karayolları Genel Müdürlüğü iki otoyol ihalesini erteledi.

Resmi Gazetede yer alan kararlara göre Yap-İşlet-Devret Modeli ile 15.08.2022 tarihinde ihale ilanına çıkılan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu işine ait daha önce 15.12.2022 saat:10.30 olarak açıklanan ihale tarihi ve saati 22.02.2023 saat:10.30 olarak revize edildi.

Yine 15.08.2022 tarihinde ihale ilanına çıkılan Antalya-Alanya Otoyolu işine ait daha önce 16.12.2022 Saat:10.30 olarak açıklanan ihale tarihi ve saati ise 23.02.2023 Saat:10.30 olarak değiştirildi.

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