İki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı - SAKARYA

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hüseyin İpekçioğlu Caddesi'nde seyreden Ümit K. (40) idaresindeki 34 DL 3548 plakalı otomobil, Murat İ'nin (33) kullandığı 16 AC 1891 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 16 AC 1891 plakalı otomobil, yol kenarındaki çam ağacına çarparak durabildi.Kazada yaralanan sürücü Murat İ. ile otomobildeki A.İ. (32),Ö.İ (13),E.İ. (10),Ö.İ. (8) ile Z.İ. (1),112 Acil Servis ekiplerince Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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