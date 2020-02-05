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İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - SAMSUN



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Ekiplerin çarpışan iki araç çevresinde inceleme yapması- Araçların çekiciye alınması

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandıSAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobil çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.Atatürk Bulvarı Vatan Caddesi Kavşağı'nda İrfan Gümüş'ün (30) kullandığı 06 SV 938 plakalı otomobil ile İlhami Özcan (55) idaresindeki 55 H 7529 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada sürücülerin ile araçlarda bulunan Cihan Midilli, Elif Kuşçu ile Eyüp Özcan yaralandı.Otomobilde sıkışan Elif Kuşçu itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.