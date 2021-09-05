İki otomobile çarptı, yaya olarak kaçtı

Manisa'da iki otomobile çarpan otomobilin sürücüsü, kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Kaza, dün gece saatlerinde Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 45 AGN 188 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde park halinde bulunan 35 GD 0369 plakalı otomobil ile önünde seyreden Feyyaz A. yönetimindeki 10 ADF 497 plakalı otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan 45 AGN 188 ile 10 ADF 497 plakalı otomobiller refüjün korkuluk demirlerine çarparak durabildi. Kazada 10 ADF 497 plakalı otomobilin sürücüsü Feyyaz A. yaralanırken, kazaya sebep olan 45 AGN 188 plakalı otomobilin sürücüsü, hurdaya dönen aracından çıkıp, yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.