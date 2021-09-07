Erzurum'da, Oltu - Göle karayolunun 6’ncı kilometresinde akşam saatlerinde Fırat Sağlam koyunlarını karşıdan karşıya geçirirken Serdar Atasoy yönetimindeki 06 FG 2577 plakalı otomobil koyun sürüsüne çarptı.
Erdem Polat yönetimindeki 06 BEP 255 plakalı diğer bir otomobil de Serdar Atasoy'un otomobiline arkadan çarptı. Kazada 40 koyun ölürken Serdar Atasoy hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü Oltu Devlet Hastanesinde sevk edildi.
Fırat Sağlam’ın aynı yerde üç gün öncede kamyon çarpması sonucu 45 koyunu ölmüştü.
06 BEP 255 plakalı otomobil sürücüsü Erdem Polat, “Ankara’dan geliyorum. Şenkaya Kömürlü köyüne gidiyordum. Bu yolda ışık yok aydınlatma yok önümdeki araçta sürüye birden girince bende arkadan çarpmak zorunda kaldım. Ama sürü sahipleri her hangi bir ışık reflektör gibi bir şey tutmuyorlardı tamamen karanlıktı. Öndeki araçta göremedi zaten sürüyü karşıya götüren kişide kesinlikle uyarıcı ışık reflektör uyarı lambası falan kesinlikle yoktu o yüzden biz böyle bir kaza yaptık” dedi.
Sürü Sahibi Fırat Sağlam “Koyunlarımızı hayvan geçiş noktasından geçiriyorduk ne kadar uyardıysak da son sür'at geliyorlardı. Bu nokta çiftliklerin giriş yeri iki tarafta da levha var ama adamlar yinede son sürat geliyorlar. İki gün önce aynı olayı yine yaşadık onda da 45 koyunum telef oldu buna yetkililerin bir çözüm getirmesi lazım insanlar levhalara uymuyorlar” dedi.
Sağlam’ın toplam 200 koyunu bulunduğu 45’inin iki gün önce kamyon çarpması sonucu öldüğünü, bu gün de otomobillerin çarpması sonucu 40 koyunun öldüğü belirtildi.
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