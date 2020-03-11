AA

İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - AKSARAY



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kaza yapan otomobiller- Otomobillerde meydana gelen hasar- Kaza yerinde bekleyen ambulans- Yaralının sedye ile taşınması

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralıAKSARAY (AA) - Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Ziya Dalı (26) idaresindeki 06 BK 8382 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 7. kilometresinde Afganistan uyruklu Aziz Özbek (45) yönetimindeki 61 DP 586 plakalı otomobille çarpıştı.Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan Esat Davutoğlu (41),Sami Bakıncı (30) ve Afganistan uyruklu Abdullah Masdat yaralandı.Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aziz Özbek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.