İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - MANİSA

Uşak-İzmir kara yolu sanayi kavşağında, Okan Erce (24) idaresindeki 09 LC 093 plakalı otomobil, Osman Zeybek'in (26) kullandığı 45 RA 7505 plakalı otomobille çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Yaralanan otomobil sürücüleri ile araçlardaki Ali Zeybek (15) ve Ahmet Kılıç (19),ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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